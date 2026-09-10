LE SOUPER SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE SOUPER

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-22 22:00:00

Date(s) :

2027-01-21

Écrite en 1989, cette pièce plonge le spectateur dans la soirée du 6 juillet 1815, à un moment charnière de l’Histoire de France. Napoléon Ier vient de perdre définitivement le pouvoir après sa défaite à Waterloo et d’abdiquer au profit de son fils, Napoléon II.

Deux hommes de l’ombre se retrouvent en tête à tête pour un souper qui deviendra historique Fouché et Talleyrand, anciens ministres, stratèges aguerris et survivants de toutes les successions de pouvoir vont devoir décider du régime qui va suivre République ? Monarchie ? Empire ?

Un souper où deux individus décident du sort de millions d’autres.

Ils ont trahi, tous, tout le temps, sous tous les régimes. Garder le pouvoir est le but ultime, quoi qu’il en coûte…

Dîne-t-on ? Oui. Que mange-t-on ? La France.

Comment aimez-vous les Français ? Bien cuits, à point, ou saignants ?

Vous avez faim ? Jeûnez. Cette table n’est pas mise pour vous.

Riez, pleurez, criez, vous ne pouvez qu’assister au spectacle car votre voix ne comptera pas. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

Written in 1989, this play transports the audience to the evening of July 6, 1815, a pivotal moment in French history. Napoleon I had just lost power for good following his defeat at Waterloo and had abdicated in favor of his son, Napoleon II.

L’événement LE SOUPER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE