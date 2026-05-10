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Le stade est une fête Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Le stade est une fête Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Le stade est une fête Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Institut des Cultures d'Islam (ICI)

Adresse : 19 rue Léon

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p><strong>Entrée libre, dans la limite des places disponibles</strong><br>Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte</p>

Au programme : création de son propre chasuble, puis déambulation festive dans la rue de la Charbonnière pour encourager son équipe de sport favorite ou afficher librement ses rêves et ses envies.

En écho à l’exposition Prolongations, l’équipe des publics de l’ICI propose un atelier participatif ouvert à toutes et tous : enfants, adultes et familles.
Le dimanche 24 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon  75018 Paris


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