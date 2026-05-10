Le stade est une fête Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Au programme : création de son propre chasuble, puis déambulation festive dans la rue de la Charbonnière pour encourager son équipe de sport favorite ou afficher librement ses rêves et ses envies.

En écho à l’exposition Prolongations, l’équipe des publics de l’ICI propose un atelier participatif ouvert à toutes et tous : enfants, adultes et familles.

Le dimanche 24 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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