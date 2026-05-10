Le stade est une fête Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
Le stade est une fête Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris dimanche 24 mai 2026.
Au programme : création de son propre chasuble, puis déambulation festive dans la rue de la Charbonnière pour encourager son équipe de sport favorite ou afficher librement ses rêves et ses envies.
En écho à l’exposition Prolongations, l’équipe des publics de l’ICI propose un atelier participatif ouvert à toutes et tous : enfants, adultes et familles.
Le dimanche 24 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte
Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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