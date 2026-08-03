Informations pratiques

Béziers

LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026

12 rue d’Estienne d’Orves Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le temple maçonnique historique de Béziers, son histoire et celle de la franc-maçonnerie biterroise lors d’une visite commentée.

Découvrez le temple maçonnique historique de Béziers et plongez dans l’histoire de la franc-maçonnerie biterroise. Un diaporama retrace l’histoire du lieu, avant une visite accompagnée et commentée. .

12 rue d’Estienne d’Orves Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026

Discover the historic Masonic temple in Béziers, its history, and the history of Freemasonry in Béziers during a guided tour.

L’événement LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34