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AGENDA · Béziers

LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
12 rue d'Estienne d'Orves
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026

12 rue d’Estienne d’Orves Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le temple maçonnique historique de Béziers, son histoire et celle de la franc-maçonnerie biterroise lors d’une visite commentée.
Découvrez le temple maçonnique historique de Béziers et plongez dans l’histoire de la franc-maçonnerie biterroise. Un diaporama retrace l’histoire du lieu, avant une visite accompagnée et commentée.   .

12 rue d’Estienne d’Orves Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63 

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English : LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026

Discover the historic Masonic temple in Béziers, its history, and the history of Freemasonry in Béziers during a guided tour.

L’événement LE TEMPLE MAÇONNIQUE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34

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