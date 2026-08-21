Le Temple Saint-Ruf au détail, Temple Saint-Ruf, Valence
dimanche 20 septembre 2026 · Temple Saint-Ruf · Valence
Informations pratiques
Le Temple Saint-Ruf au détail Dimanche 20 septembre, 10h30 Temple Saint-Ruf Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Photos en main, parviendrez-vous à retrouver les détails cachés dans le riche décor du temple ?
Temple Saint-Ruf 2 rue Saint-James 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Photos en main, parviendrez-vous à retrouver les détails cachés dans le riche décor du temple ?
©Eric Caillet
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