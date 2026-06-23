Le Temps des Histoires au coeur des Ren’comtoises Espace des Mondes Polaires Prémanon mercredi 8 juillet 2026.

Prémanon

Le Temps des Histoires au coeur des Ren’comtoises

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Au coeur de Ren’comtoises, sur la place principale du village de Prémanon, l’équipe du Musée des Mondes Polaires propose de courtes lectures qui vous donneront l’impression de voyager et, qui sait, feront peut-être naître des vocations d’explorateurs ou d’exploratrices !

Gratuit. Durée de 20 à 30 minutes. Dans la limite des places disponibles. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Le Temps des Histoires au coeur des Ren’comtoises

L’événement Le Temps des Histoires au coeur des Ren’comtoises Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)