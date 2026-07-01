Le temps d’une pose usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne Espace Les Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Le temps d’une pose usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne

Espace Les Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La photographie, dont on célébrera le bicentenaire de la naissance en 2026/ 2027, sera mise à l’honneur lors des Journées Européennes du Patrimoine.

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Espace Les Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Time for a Pose: Uses and Histories of Photography in Tarn-et-Garonne

Photography—the bicentenary of whose birth will be celebrated in 2026–2027—will be highlighted during the European Heritage Days.

L’événement Le temps d’une pose usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban