Le temps me court après L’R de la mer Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Le temps me court après

Vendredi 5 février 2027 de 20h à 21h.

Samedi 6 février 2027 de 20h à 21h. L’R de la mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05 21:00:00

Date(s) :

2027-02-05 2027-02-06

Seul face au public, un clown maladroit lutte avec les objets, ses mots et lui-même. Entre injonction à rester jeune, peur d’être dépassé et désir d’émerveillement, il trébuche, doute et résiste.

Le Temps me court après… est un poème clownesque sur le temps qui passe, le corps qui s’use et s’amuse et tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. Seul face au public, un clown maladroit lutte avec les objets, ses mots et lui-même. Entre injonction à rester jeune, peur d’être dépassé et désir d’émerveillement, il trébuche, doute et résiste. Ce n’est ni une histoire ni un numéro c’est un tableau drôle et sensible.







Compagnie du Théâtre de la mer

Conception et interprétation Jérôme Beaufils

Mise en scène Louisa Amouche .

L’R de la mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 95 35 94 partenariats@letheatredelamer.fr

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English :

Alone in front of the audience, a clumsy clown struggles with objects, his words, and himself. Caught between the pressure to stay young, the fear of being left behind, and the desire for wonder, he stumbles, doubts, and resists.

L’événement Le temps me court après Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille