Le testament de Napoléon Ier, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Le testament de Napoléon Ier Samedi 23 mai, 14h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Du 15 au 27 avril, l’Empereur, gravement malade, rédige son testament, célèbre pour cette dernière volonté : « Je désire que mes cendres reposent sur le bord de la Seine au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé ».

Une poignée de mots, passés à la postérité, pour un document pourtant composé de 58 pages, où toute l’histoire de sa vie réapparaît.

Au centre d’enjeux financiers, politiques et diplomatiques durant près de quarante ans, le parcours du manuscrit est à l’image de son auteur : extraordinaire. D’abord conservé plus de trente ans en Angleterre, le testament de Napoléon Ier trouvera enfin sa place parmi les documents emblématiques de l’histoire de France, à l’automne 1860. À cette date, il entre dans l’Armoire de fer des Archives nationales.

Par vote, le public a choisi le testament de Napoléon Ier pour le sixième volet du cycle d’exposition « Les Remarquables ».

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Exposition du testament de Napoléon Ier

© Archives nationales, DIS / Clara Laeng