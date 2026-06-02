Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Place de l’Église St Maurice Tuffalun

Tuffalun

Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL

Place de l’Église St Maurice Louerre Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, pour jouer deux spectacles dans 41 villages.

Synopsis une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, artistes et villageois se rencontrent et, parfois, s’affrontent. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité de l’art dans notre quotidien.

Avec Jean-Baptiste Breton, Isabelle Brochard, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Frédéric Lapinsonnière, Lucas Martin-Dupré, Raphaël Mostais, Aude Pons, Louise Portais et Jessica Vedel.

Mise en scène Camille de La Guillonnière.

Collaboration artistique Jessica Vedel.

Lumière Yannick Besson & Lucas Martin-Dupré.

Régie Lucas Martin-Dupré.

Costumes Anne-Claire Ricordeau.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à 22h30. .

Place de l’Église St Maurice Louerre Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40

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English :

As part of its Tournée des Villages, the Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) is touring the Pays de la Loire region, performing two shows in 41 villages.

L’événement Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Tuffalun a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME