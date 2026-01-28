Le Théatre du Printemps Etats Dames Espace Noriac Limoges

Le Théatre du Printemps Etats Dames

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Deux pièces pour deux femmes, chacune étant l’écho de l’autre ! Au travers de situations insolites dans lesquelles la folie n’est pas très loin, des personnages bataillent dans une tragi-comédie de l’existence ! Des femmes dans tous les états, abusées par leurs états d’âme nous entrainent dans un suspense troublant ! .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 24 19 letheatreduprintemps87@gmail.com

