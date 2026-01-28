Le Théatre du Printemps Etats Dames Espace Noriac Limoges
Le Théatre du Printemps Etats Dames Espace Noriac Limoges samedi 30 mai 2026.
Le Théatre du Printemps Etats Dames
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Deux pièces pour deux femmes, chacune étant l’écho de l’autre ! Au travers de situations insolites dans lesquelles la folie n’est pas très loin, des personnages bataillent dans une tragi-comédie de l’existence ! Des femmes dans tous les états, abusées par leurs états d’âme nous entrainent dans un suspense troublant ! .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 24 19 letheatreduprintemps87@gmail.com
English : Le Théatre du Printemps Etats Dames
