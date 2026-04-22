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Le théâtre Impérial, Château de Fontainebleau – départ entrée du Château, cour d’Honneur, Fontainebleau

Le théâtre Impérial, Château de Fontainebleau – départ entrée du Château, cour d’Honneur, Fontainebleau

Le théâtre Impérial, Château de Fontainebleau – départ entrée du Château, cour d’Honneur, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - départ entrée du Château, cour d’Honneur

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Le théâtre Impérial 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – départ entrée du Château, cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Inauguré en 1857, ce joyau du Second Empire a été aménagé par l’architecte Hector Lefuel à la demande de Napoléon III. Récemment restauré, le théâtre dévoile toute la richesse et la délicatesse de son décor.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ entrée du Château, cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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