LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez un théâtre à l’italienne du XIXᵉ siècle, préservé dans son décor d’origine, lors de visites commentées et d’une exposition.
Construit sous le règne de Louis-Philippe, ce théâtre à l’italienne est l’un des rares en France à avoir conservé son esthétique d’origine.
Découvrez ce lieu emblématique à l’occasion de visites commentées et d’une exposition consacrée à l’histoire du football biterrois. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026
Discover a 19th-century Italian-style theater, preserved in its original decor, through guided tours and an exhibition.
L’événement LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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