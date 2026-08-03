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LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez un théâtre à l’italienne du XIXᵉ siècle, préservé dans son décor d’origine, lors de visites commentées et d’une exposition.
Construit sous le règne de Louis-Philippe, ce théâtre à l’italienne est l’un des rares en France à avoir conservé son esthétique d’origine.
Découvrez ce lieu emblématique à l’occasion de visites commentées et d’une exposition consacrée à l’histoire du football biterrois.   .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63 

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English : LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026

Discover a 19th-century Italian-style theater, preserved in its original decor, through guided tours and an exhibition.

L’événement LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34

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