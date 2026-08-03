Informations pratiques

Béziers

LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez un théâtre à l’italienne du XIXᵉ siècle, préservé dans son décor d’origine, lors de visites commentées et d’une exposition.

Construit sous le règne de Louis-Philippe, ce théâtre à l’italienne est l’un des rares en France à avoir conservé son esthétique d’origine.

Découvrez ce lieu emblématique à l’occasion de visites commentées et d’une exposition consacrée à l’histoire du football biterrois. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026

Discover a 19th-century Italian-style theater, preserved in its original decor, through guided tours and an exhibition.

L’événement LE THÉÂTRE MUNICIPAL JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34