Informations pratiques

Saint-Symphorien

Le Tour de France à Saint-Symphorien

Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

TOUTE LA JOURNEE

Mise à l’honneur des producteurs de bananes des Antilles, danse et musique antillaise

Sur la place de la commune, en face de la mairie

DE 10h à 12h

Sur le parking d’Intermarché, animations pour enfants

– agilité

– laser game extérieur

– autres surprises

Passage de la caravane à 13h30

Snacking et restaurant sur place. .

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 01 10 commune.de.saint-symphorien@wanadoo.fr

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English : Le Tour de France à Saint-Symphorien

L’événement Le Tour de France à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-29 par La Gironde du Sud