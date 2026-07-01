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AGENDA · Saint-Symphorien

Le Tour de France à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Symphorien

Le Tour de France à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
33113 Saint-Symphorien
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Saint-Symphorien

Le Tour de France à Saint-Symphorien

Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

TOUTE LA JOURNEE
Mise à l’honneur des producteurs de bananes des Antilles, danse et musique antillaise
Sur la place de la commune, en face de la mairie

DE 10h à 12h
Sur le parking d’Intermarché, animations pour enfants
– agilité
– laser game extérieur
– autres surprises

Passage de la caravane à 13h30

Snacking et restaurant sur place.   .

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 01 10  commune.de.saint-symphorien@wanadoo.fr

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English : Le Tour de France à Saint-Symphorien

L’événement Le Tour de France à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-29 par La Gironde du Sud

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