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Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
5 Place René Cassin
Ville
79270 Saint-Symphorien
Département
Deux-Sèvres
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Symphorien

Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien

5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Première édition du Festi’Bief, le 10 juillet 2026, à Saint-Symphorien avec Yarol POUPAUD (Dirty Douchebag en première partie)

Buvette et restauration sur place.   .

5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53  mairie@saint-symphorien79.fr

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English : Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien

L’événement Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin

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