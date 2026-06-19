Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Symphorien
Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien
5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Première édition du Festi’Bief, le 10 juillet 2026, à Saint-Symphorien avec Yarol POUPAUD (Dirty Douchebag en première partie)
Buvette et restauration sur place. .
5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53 mairie@saint-symphorien79.fr
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English : Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien
L’événement Festi’Bief Yarol Poupaud + Dirty Douchebag à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin
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