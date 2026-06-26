LE TOUR DU MONDE Béziers
LE TOUR DU MONDE Béziers mardi 3 novembre 2026.
Béziers
LE TOUR DU MONDE
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Danse, vidéo et technologies interactives réinventent Le Tour du monde en 80 jours . Apéro sirop parents-enfants après la séance de 19h30.
Le Tour du monde en 80 jours prend vie dans un spectacle immersif mêlant danse, images et technologies interactives.
Inspirée de l’univers de Jules Verne, cette création entraîne petits et grands dans un voyage poétique où sons, vidéos et mouvements des interprètes se répondent en temps réel.
La représentation de 19h30 sera suivie d’un apéro sirop parents-enfants. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LE TOUR DU MONDE
Dance, video, and interactive technologies reimagine Around the World in 80 Days. A parent-child syrup reception will follow the 7:30 p.m. performance.
L’événement LE TOUR DU MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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