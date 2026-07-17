Le tour du monde en sous-marin, Centre de la photographie ordinaire, Simorre

Informations pratiques

Le tour du monde en sous-marin 9 juillet – 11 septembre 2027 Centre de la photographie ordinaire Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-09T10:30:00+02:00 – 2027-07-09T18:30:00+02:00

Fin : 2027-09-11T10:30:00+02:00 – 2027-09-11T18:30:00+02:00

Le tour du monde en sous marin

… Du rêve au réel : agences sur mesure tout inclus et clubs d’exception promettent merveilles et monts grandioses ! inoubliables paradis à couper le souffle ! Le bonheur n’attend que vous !

Débarqué, on découvre… les mêmes bus, hôtels, buffets, activités et excursions, et rien n’est vraiment tout-à-fait à la hauteur de l’attente, le malentendu entraîne le mal-vu, un Neptune de pacotille animait le passage de la ligne, mais laquelle..?

Au retour, les albums maquilleront la déception, on fera avec.

Ce n’était qu’un petit « tour du monde en sous-marin »…

Le centre présente des centaines de photos de tourisme du 19eme siècle à nos jours, de la collection de photographie anonymes et amateurs « le commun des mortels ».

Centre de la photographie ordinaire 18 / 54 grand rue Paul saint Martin 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 0626822334 https://www.collectif-lecommundesmortels.fr http://@collectif.lecommundesmortels Le Centre de la photographie ordinaire abrite la collection « le commun des mortels », 3.000.000 de photographies amateurs et anonymes, révélant à la fois une histoire du regard collectif et un récit humain d’une immense puissance.

C’est également un lieu dédié à la sauvegarde des photographies de famille, où chacun peut confier les clichés qu’il ne souhaite pas conserver, afin qu’ils soient préservés, étudiés et transmis aux générations futures.

Tout au long de l’année, le Centre propose des expositions consacrées à la photographie du quotidien et invite chacun à explorer son propre regard à travers des ateliers ouverts à tous.

Visiter le Centre, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir ses propres photos de la même manière ! parking à proximité

Le tour du monde en sous marin

©collection le commun des mortels