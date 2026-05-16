Le Tour vu d’en Haut Place Nationale Dole

Informations pratiques

Dole

Le Tour vu d’en Haut

Place Nationale Clocher de la Collégiale ND Dole Jura

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:45:00

fin : 2026-07-17 13:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Un temps fort, riche en émotions, mémorable au sommet de la Collégiale Notre-Dame…

Depuis le clocher, profitez d’une vue inédite et d’une présentation commentée par un expert, dans un cadre patrimonial exceptionnel. Un moment unique sublimé par une expérience gastronomique, raffinée, pleine de couleurs et de surprises…

Une coupe à la main, on savoure l’instant, autour d’une farandole gustative

-Foie gras de la ferme espinet et confit maison sur cuillère

-Tartare de St Jacques aux fruits de la passion sur cuillère mise en bouche

-Brochette de gambas au piment d’espelette

-Tartelette végétarienne

-Burger à la truite de la pisciculture de Beuque Verrine fève, ricotta et cébette avec cuillère.

-Chantilly au chèvre fermier de la ficelle bleu à Sornay et graine de lin.

-Chocolat au vin jaune de la tuile gourmande Panna-Cotta à la menthe, caviar de myrtille

Dessert surprise spécial Tour de France

Une découverte exclusive à réserver très vite

En collaboration avec Le Restaurant le Clavelin .

Place Nationale Clocher de la Collégiale ND Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English : Le Tour vu d’en Haut

L’événement Le Tour vu d’en Haut Dole a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE