Informations pratiques

Yutz

Le Tourdion

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Créé en 1971, le Tourdion de Metz est un groupe vocal de chansons françaises.

Trois heures de spectacle animé par près d’une centainede choristes au profit du Téléthon !Tout public

15 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Founded in 1971, the Tourdion de Metz is a vocal group that performs French songs.

A three-hour show featuring nearly a hundred singers, with proceeds going to the Telethon!

L’événement Le Tourdion Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME