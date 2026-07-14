Le Tourdion Yutz
samedi 14 novembre 2026 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Le Tourdion
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Créé en 1971, le Tourdion de Metz est un groupe vocal de chansons françaises.
Trois heures de spectacle animé par près d’une centainede choristes au profit du Téléthon !Tout public
15 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
Founded in 1971, the Tourdion de Metz is a vocal group that performs French songs.
A three-hour show featuring nearly a hundred singers, with proceeds going to the Telethon!
L’événement Le Tourdion Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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