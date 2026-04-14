Le Toutounier d’après Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Le Toutounier d’après Colette

Place du Château Musée Colette cour du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Toutounier

D’après l’œuvre de Colette

Avec Marianne Denicourt, Françoise Gillard, de la Comédie-Française et Sabine Haudepin

Le toutounier , c’est le nom qu’Alice et ses deux sœurs, Hermine et Colombe, ont donné au divan sur lequel elles ont coutume de se retrouver depuis l’enfance. Là, dans le décor de leur jeunesse, elles font revivre leur passé, comme remède à la solitude, se confient leurs peines de cœur, réinventent une forme de solidarité féminine. Colette retrouve ici un thème qui lui est cher le phalanstère ou, pour reprendre le mot choisi par Gérard Bonal, biographe de l’écrivaine, la sororité, version colettienne du féminisme. Un texte profond dont le charme réside dans l’observation de la vie intime et la nostalgie de l’enfance incarné par trois grandes comédiennes qui accompagnent la Maison de Colette depuis son ouverture au public Marianne Denicourt, Françoise Gillard et Sabine Haudepin. Un grand moment de théâtre en perspective. .

Place du Château Musée Colette cour du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : Le Toutounier d’après Colette

L’événement Le Toutounier d’après Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)