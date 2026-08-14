Le Train de la Frite Gare du Nord Paris

Informations pratiques

Notre association, l’Amicale des Agents de Paris Saint-Lazare vous propose le Samedi 26 Septembre au départ de Paris gare du Nord, Ermont-Eaubonne, Saint-Leu-La-Foret, Valmondois, Persan-Beaumont , de mettre le cap vers le Nord et La ville d’Arras et son championnat mondial de la Frite pour une journée inoubliable.

Voyage à bord d’un train historique

Pour cette escapade, vous voyagerez dans des voitures inox rétro des années 60, tractées par la locomotive électrique historique BB 17016, fleuron de notre association.

Départ de la Gare du Nord à 9h08 et retour le soir à 21h40

Tarif au départ de Paris Gare du Nord : 70€ pour un adulte en seconde premium et 49€ pour une place en seconde standard. Des réductions sont appliquées pour les jeunes et pour les familles (+de 4 billets).

Les vélos sont les bienvenus à bord gratuitement dans. la limite des places disponibles.

Attention au départ !

Partez à Arras et pour le championnat du monde de la Frite à bord d’un train vintage des années 60.

Le samedi 26 septembre 2026

de 09h08 à 21h40

payant

Au départ de Paris , billet entre 49 euros et 70 euros pour un adulte.

Toutes les informations vous seront communiqué 48h avant le départ.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T12:08:00+02:00

fin : 2026-09-27T00:40:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T09:08:00+02:00_2026-09-26T21:40:00+02:00

Gare du Nord 112, rue de Maubeuge 75010 Toutes les informations d’accès au train seront communiquées 48h avant le départParis

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