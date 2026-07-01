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Le train en images, La gare grande chaloupe, La Réunion

dimanche 20 septembre 2026 · La gare grande chaloupe · La Réunion

Le train en images, La gare grande chaloupe, La Réunion

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La gare grande chaloupe
Adresse
La Réunion 974
Ville
47700 La Réunion
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
limité à 38 personnes

Le train en images Dimanche 20 septembre, 10h00 La gare grande chaloupe Lot-et-Garonne

limité à 38 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le rai en images
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La gare grande chaloupe La Réunion 974 La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0692385391 https://titrain.re https://www.facebook.com/share/1GqAQzq2mr/?mibextid=wwXIfr [{« type »: « email », « value »: « yvetteduchemann@gmail.com »}] GRANDE CHALOUPE HAUT LIEU DE L’HISTOIRE FERROVIAIRE DE LA RÉUNION parkings assurés bus car jaune
Le rai en images

©ATT

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