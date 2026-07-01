UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Réunion

LE TRAIN EN MUSIQUE : apprendre au public les chansons sur LE TITRAIN et le CAR COURANT D’AIR. RÉSISTER À L’OUBLI, La gare grande chaloupe, La Réunion

dimanche 20 septembre 2026 · La gare grande chaloupe · La Réunion

LE TRAIN EN MUSIQUE : apprendre au public les chansons sur LE TITRAIN et le CAR COURANT D’AIR. RÉSISTER À L’OUBLI, La gare grande chaloupe, La Réunion

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La gare grande chaloupe
Adresse
La Réunion 974
Ville
47700 La Réunion
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
SANS LIMITATION

LE TRAIN EN MUSIQUE : apprendre au public les chansons sur LE TITRAIN et le CAR COURANT D’AIR. RÉSISTER À L’OUBLI Dimanche 20 septembre, 08h00 La gare grande chaloupe Lot-et-Garonne

SANS LIMITATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

LE TRAIN EN MUSIQUE : à partir e 16h : Terminer la journée dans la joie tout en apprenant au tout public 3 chansons sur le theme du Titrain, patrimoine musical de LA RÉUNION et méconnu

La gare grande chaloupe La Réunion 974 La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0692385391 https://titrain.re https://www.facebook.com/share/1GqAQzq2mr/?mibextid=wwXIfr GRANDE CHALOUPE HAUT LIEU DE L’HISTOIRE FERROVIAIRE DE LA RÉUNION parkings assurés bus car jaune
LE TRAIN EN MUSIQUE : à partir e 16h : Terminer la journée dans la joie tout en apprenant au tout public 3 chansons sur le theme du Titrain, patrimoine musical de LA RÉUNION et méconnu

©ATT

À voir aussi à La Réunion (Lot-et-Garonne)