LE TRAIN EN MUSIQUE : apprendre au public les chansons sur LE TITRAIN et le CAR COURANT D’AIR. RÉSISTER À L’OUBLI, La gare grande chaloupe, La Réunion
dimanche 20 septembre 2026 · La gare grande chaloupe · La Réunion
Informations pratiques
LE TRAIN EN MUSIQUE : apprendre au public les chansons sur LE TITRAIN et le CAR COURANT D’AIR. RÉSISTER À L’OUBLI Dimanche 20 septembre, 08h00 La gare grande chaloupe Lot-et-Garonne
SANS LIMITATION
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
LE TRAIN EN MUSIQUE : à partir e 16h : Terminer la journée dans la joie tout en apprenant au tout public 3 chansons sur le theme du Titrain, patrimoine musical de LA RÉUNION et méconnu
La gare grande chaloupe La Réunion 974 La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0692385391 https://titrain.re https://www.facebook.com/share/1GqAQzq2mr/?mibextid=wwXIfr GRANDE CHALOUPE HAUT LIEU DE L’HISTOIRE FERROVIAIRE DE LA RÉUNION parkings assurés bus car jaune
LE TRAIN EN MUSIQUE : à partir e 16h : Terminer la journée dans la joie tout en apprenant au tout public 3 chansons sur le theme du Titrain, patrimoine musical de LA RÉUNION et méconnu
©ATT
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