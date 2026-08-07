Informations pratiques

Eguisheim

Le Train gourmand du vignoble parcours Schauenberg

Parking place de la mairie Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-10-01 15:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-26

Savourez le Pays d’Eguisheim et de Rouffach autrement ! 6h de promenades et de découvertes à travers le vignoble accompagné d’un guide patrimoine, paysages et terroir n’auront plus de secret pour vous ! Repas au restaurant. Sur réservation.

Montez à bord du Train Gourmand du Vignoble et savourez le Pays d’Eguisheim et de Rouffach autrement pour mettre en éveil vos cinq sens !

Au départ d’Eguisheim, prenez place pour une excursion jusqu’à Osenbach. Au fil de votre parcours, contemplez le paysage, les villages et le vignoble. Une visite de Gueberschwihr vous dévoilera les trésors cachés de cette cité médiévale. Découvrez le site de Notre-Dame du Schauenberg lors d’une promenade à pied avec un panorama éblouissant. Pour vous mettre en appétit, un vigneron vous proposera une dégustation de vins. Dégustez ensuite les produits du terroir lors du repas chez un de nos restaurateurs partenaires. .

Parking place de la mairie Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy the Pays d’Eguisheim and Rouffach in a different way! 6 hours of guided walks and discoveries through the vineyards: heritage, landscapes and terroir will no longer hold any secrets for you! Lunch at the restaurant. Reservations required.

L’événement Le Train gourmand du vignoble parcours Schauenberg Eguisheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach