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AGENDA · Gannat

Le Transport Mobilité Club Loisirs et Détente Gannat

jeudi 17 septembre 2026 · Club Loisirs et Détente · Gannat

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
13:15:00
Lieu
Club Loisirs et Détente
Adresse
10, Avenue Saint James
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif
2 2 Par trajet avec paiement au trimestre

Gannat

Le Transport Mobilité

Club Loisirs et Détente 10, Avenue Saint James Gannat Allier

Tarif : 2 – 2 – EUR

Par trajet avec paiement au trimestre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 13:15:00
fin : 2026-10-01 17:30:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17

Un Transport Mobilité, simple et adapté, pour vos activités de loisirs!
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Club Loisirs et Détente 10, Avenue Saint James Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73  ccas@ville-gannat.fr

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English :

Convenient, simple, and customized transportation for your leisure activities!

L’événement Le Transport Mobilité Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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