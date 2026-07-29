Le Transport Mobilité Club Loisirs et Détente Gannat
jeudi 17 septembre 2026 · Club Loisirs et Détente · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Le Transport Mobilité
Club Loisirs et Détente 10, Avenue Saint James Gannat Allier
Tarif : 2 – 2 – EUR
Par trajet avec paiement au trimestre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 13:15:00
fin : 2026-10-01 17:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17
Un Transport Mobilité, simple et adapté, pour vos activités de loisirs!
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Club Loisirs et Détente 10, Avenue Saint James Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
Convenient, simple, and customized transportation for your leisure activities!
L’événement Le Transport Mobilité Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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