Le travail de recherches autour des collections – Enquête en cours !, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Le travail de recherches autour des collections – Enquête en cours ! 19 et 20 septembre Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À la recherche de… L’Hôtel de l’Intendance

Dans le cadre d’une proposition de don d’une œuvre aux musées de Montbéliard, l’équipe s’est penchée sur l’histoire du bloc urbain situé au sud de l’hôtel de ville. Là aurait pris place, depuis au moins 1717, l’Hôtel de l’Intendance. Un Hôtel de l’Intendance est supposé abriter l’administrateur d’une province durant l’Ancien Régime. Une institution française, donc… Étonnant en territoire germanique ! Naviguons ensemble entre testaments du 18e siècle, papiers volants portant des revendications de restitution de tableaux à la suite des ventes révolutionnaires et documentation montbéliardaise pour tenter de retisser la trame de l’histoire de cet édifice surprenant. Du Colonel Berdot à Émile Blazer en passant par la famille Perdrizet, remettons en récit les savoirs, actions et transmissions d’objets de ces acteurs peu ou très connus de l’histoire de notre ville.

Venez nous aider à mener l’enquête !

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

À la recherche de… L’Hôtel de l’Intendance

© Ville de Montbéliard