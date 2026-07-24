Le tremplin Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Le tremplin

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Le temps d’une soirée, de jeunes artistes locaux investiront la grande scène de L’Embarcadère dans des conditions professionnelles, avec une sonorisation et des lumières dignes d’un véritable concert. Depuis six mois, ils bénéficient d’un accompagnement et d’un coaching vocal pour travailler leurs chansons, développer leur univers artistique et préparer cette expérience scénique unique.

Cette soirée met à l’honneur la richesse de la scène locale et vous invite à découvrir des voix, des personnalités et des créations originales pleines de passion et d’émotion.

Venez soutenir les artistes de demain et partager un moment musical unique placé sous le signe de la découverte et du live ! .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Le tremplin

L’événement Le tremplin Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)