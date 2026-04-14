Le trésor de la tribu de Rosemertaalauda, Musée archéologique de Dijon, Dijon

Le trésor de la tribu de Rosemertaalauda Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique de Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Suite aux découvertes de l’INRAP dans la cour de l’école, la classe s’est transformée en atelier de monnayeurs de l’âge du fer.

Inspirés par l’art celte, les élèves ont créé leur propre monnaie, maniant le métal en relief et l’impression à partir de matrices gravées. Entre stylisation et abstraction, place aux profils de personnages gaulois et aux chevaux, sanglier et oiseaux, qui peuplent les statères d’or, d’argent et de bronze !

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La classe, l’œuvre !

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