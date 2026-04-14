Le trésor de la tribu de Rosemertaalauda, Musée archéologique de Dijon, Dijon
Le trésor de la tribu de Rosemertaalauda, Musée archéologique de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Le trésor de la tribu de Rosemertaalauda Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique de Dijon Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Suite aux découvertes de l’INRAP dans la cour de l’école, la classe s’est transformée en atelier de monnayeurs de l’âge du fer.
Inspirés par l’art celte, les élèves ont créé leur propre monnaie, maniant le métal en relief et l’impression à partir de matrices gravées. Entre stylisation et abstraction, place aux profils de personnages gaulois et aux chevaux, sanglier et oiseaux, qui peuplent les statères d’or, d’argent et de bronze !
Musée archéologique de Dijon 5 rue du docteur Maret 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 83 70 https://musees.dijon.fr/
La classe, l’œuvre !
copyright musée archéologique de Dijon
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Tom Baldetti Dijon Théâtre des Feuillants Dijon 16 avril 2026
- Ann & Mary, une archéologie pirate – SORTIE DE RESIDENCE, Théâtre Dijon Bourgogne, Dijon 16 avril 2026
- LA MAGIE DES PLUS GRANDS DESSINS ANIMES THEATRE DES FEUILLANTS Dijon 21 avril 2026
- Danyl, La Vapeur, Dijon 22 avril 2026
- Jean-Benoit Diallo Théâtre des Feuillants Dijon 23 avril 2026