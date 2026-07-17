Le trésor du Kraken Spectacle de Marionnettes jeune public, TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes · Lyon
Informations pratiques
Le trésor du Kraken Spectacle de Marionnettes jeune public 19 et 20 septembre TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes Métropole de Lyon
5 euros par enfant et par adulte – Réservation conseillée par sms mail et tél.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Le Trésor du Kraken !
Ouvrez un vieil album photos doré à l’or fin, et partez à l’aventure avec Gigi et son équipage à bord du Kraken, escortés par les dauphins et la Mère Mathevet, sur la trace des grands explorateurs lyonnais.
Avec le Capitaine Bling Bling et la sirène, trouvez les indices qui mènent au trésor des abysses gardé par le Kraken.
Pour découvrir ce trésor des mers et des océans, de pièces d’or et de diamants, ouvrez bien les yeux, matelots, sur le bien le plus précieux…l’eau !
De la Saône à la Mer, bon voyage dans l’imaginaire !
A bientôt…
Les Marionnettes de Trabouloustic
TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes 3 rue docteur Augros 69005 LYON Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0695874012 https://trabouloustic.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0695874012 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@trabouloustic.fr »}]
Le Trésor du Kraken !
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