Le Trésor ouvre ses portes, Médiathèque de l’Hôtel-Dieu – Archives municipales, Dole

Informations pratiques

Le Trésor ouvre ses portes Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de l’Hôtel-Dieu – Archives municipales Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Franchissez les portes de la salle du Trésor et découvrez quelques surprises !

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu – Archives municipales 2 Rue Bauzonnet, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384690150 https://mediatheques.grand-dole.fr/accueil La médiathèque de l’Hôtel-Dieu a ouvert ses portes en 2000 dans un site datant du XVIIe, classé aux monuments historiques. Ancien hôpital, le lieu a été rénové dans les années 1990 pour accueillir en son sein l’ancienne bibliothèque municipale, dont le fonds ancien avait été classé en 1965. Occupant jusque-là des locaux vétustes, la nouvelle médiathèque classée, associée à un service d’archives municipales, occupe 3800m2, dont deux espaces muséaux qui témoignent de l’histoire du bâtiment (l’apothicairerie et la chapelle), des salles d’exposition et de conférences, des locaux hébergeant des associations locales (La Société des Amis de la Médiathèque, l’antenne doloise du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté), une salle d’étude patrimoniale, une salle du trésor ainsi que de nombreuses réserves pour les documents patrimoniaux.

A la médiathèque de l’hôtel-Dieu, vous pouvez trouver sur site plus de 80 000 documents : livres (romans, BD et mangas, documentaires), livres-audio, presse et revues, CD-audios, DVD, blu-ray, jeux vidéo,… Parking PMR (sonnez à la borne côté esplanade). Parking Garibaldi (stationnement gratuit uniquement la 1re demi-heure). Bus : ligne 3, 14, 17 et 18 – Arrêt Vieux Château.

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