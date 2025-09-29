Le Trident Tout va hyper bien Plage verte Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Tout va hyper bien

Plage verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

COLLECTIF MALUNÉS.

Bienvenue sous chapiteau, là où tout commence sans prévenir !

Ici, pas de rideau rouge ni de scène bien rangée. Les artistes sont parmi vous, le bar est ouvert, et la fête a déjà démarré.

Vous êtes spectateur ? Pas vraiment. Vous êtes co-créateur.

Le Collectif Les Malunés transforme le spectacle en terrain de jeu collectif où les acrobates, musiciens et chanteurs déjouent les codes de la représentation et gomment les frontières entre artistes et public ! Jamais vous n’aurez vu de numéro de cadre, banquine, bascule, main à main, roue cyr, mâchoire d’acier et trapèze ballant d’aussi près !

Ici, la scène se déplace, les tables se bousculent, et les rôles s’échangent sans prévenir. Chaque soir est unique, chaque rencontre inattendue.

Ce n’est pas un spectacle figé, c’est une célébration en mouvement, un rêve collectif où chacun a sa place.

En quelques mots un cabaret réinventé, drôle, généreux et festif.

Entrez, installez-vous, et surtout… faites partie du spectacle !

Tout public, à voir en famille.

Durée 1h30. .

Plage verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Tout va hyper bien

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Tout va hyper bien Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire