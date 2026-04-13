Le trône de Faltazi Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 21:00 – 22:30

Gratuit : non 15,00€ PLEIN TARIF10,00€ TARIF ELEVE DU THEATRE11,00€ TARIF RÉDUIT

Bienvenue en Faltazi, fabuleux royaume de l’imaginaire !Ici, depuis des millénaires, rois et reines se succèdent sur le trône. Et bien souvent, ce qu’il reste d’elles et eux c’est un nom : Aliénor la Terrible, Fulbert le Goulu, Calvin le Malhabile et bien d’autres… Mais quelle histoire se cache derrière chacun de ces sobriquets ?Nous, bardes de Faltazi, avons la réponse à cette question. Alors prenez place et installez-vous confortablement. Inventez un nom et un surnom, puis laissez-nous vous conter le règne de cet·te illustre inconnu·e ! L’occasion de voyager, à la découverte de coutumes et de magies, à la rencontre de créatures et de légendes.~ À chaque représentation, une pièce de théâtre et un univers improvisés à partir des suggestions du public. ~Création originale proposée par La FaltaziDurée : 1h15Tarif réduit : – de 18 ans, étudiant.es, enfants, demandeur.ses d’emploi, carte blanche

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-31641-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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