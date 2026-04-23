Rodez

LE VALADIER RETROUVAILLES 2026

1 av Jean Monnet Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Entrée + repas (sur réservation)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association LE VALADIER a le plaisir de vous convier à la nouvelle soirée RETROUVAILLES 2026 qui se tiendra le samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h à la salle des fêtes de Rodez.

Rappelez-vous de la légendaire discothèque LE VALADIER qui a fait danser des milliers d’Aveyronnais et de Tarnais pendant plus de 30 ans!!! Elle est de retour pour LA soirée RETROUVAILLES. Vous allez pouvoir y retrouver l’ambiance, la musique, des cadeaux à gagner, son espace vintage mais aussi une partie de son personnel qui reprend sa place pour cette soirée exceptionnelle ! En première partie le Banda Les Souvenirs de Nestor . Repas sur réservation. Dress Code : Rouge et Blanc 30 .

1 av Jean Monnet Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 13 23 89 61 levaladier@free.fr

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English :

The LE VALADIER association is pleased to invite you to the new RETROUVAILLES 2026 evening, to be held on Saturday September 19, 2026 from 7pm at the Salle des Fêtes in Rodez.

L’événement LE VALADIER RETROUVAILLES 2026 Rodez a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)