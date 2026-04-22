Châtellerault

Le vélo et le monde du travail

square gambetta Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 10:00:00

Date(s) :

2026-05-01

8h| Jardin public de Châtellerault

Avant le traditionnel défilé du 1er mai, vous avez rendez-vous pour une balade d’environ 10 km sur les pistes cyclables de Châtellerault accompagné du collectif de L’Épopée Sutter. Puis, ceux qui le souhaitent, pourront accompagner le défilé du 1er mai, en vélo vintage et tenue de travail d’antan de préférence, et se retrouver pour un moment de partage où chacun peut apporter boissons et gourmandises. .

square gambetta Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine robin.jerome86@gmail.com

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English : Le vélo et le monde du travail

L’événement Le vélo et le monde du travail Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne