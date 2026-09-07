Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent !, Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent, Vénissieux

samedi 19 septembre 2026 · Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent · Vénissieux

Informations pratiques

Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent ! Samedi 19 septembre, 18h00 Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

100 ans plus tard, Guignol revient à la rencontre des Vénissians…

Deux pièces de 30mn pour toute la famille : La Bête fantastique du Gévaudan et Guignol dentiste.

Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent Rue Ernest Renan 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

100 ans plus tard, Guignol revient à la rencontre des Vénissians…

©FUSINA_Dominik