Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent !, Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent · Vénissieux
Informations pratiques
Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent ! Samedi 19 septembre, 18h00 Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
100 ans plus tard, Guignol revient à la rencontre des Vénissians…
Deux pièces de 30mn pour toute la famille : La Bête fantastique du Gévaudan et Guignol dentiste.
Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent Rue Ernest Renan 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
100 ans plus tard, Guignol revient à la rencontre des Vénissians…
©FUSINA_Dominik
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