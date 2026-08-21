Le verre, un matériau fragile avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Le verre, un matériau fragile avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Saviez-vous que le musée possède une collection de verreries produites entre l’Antiquité et le début du XXe siècle ? Découvrez cette collection de référence méconnue et les secrets de sa conservation-restauration avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine !

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Saviez-vous que le musée possède une collection de verreries produites entre l’Antiquité et le début du XXe siècle ?

© GrandPalaisRmn Tony Querrec