UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Le Village Botanique au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris

samedi 3 octobre 2026 · Parc Floral de Paris · Paris

Le Village Botanique au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Parc Floral de Paris
Adresse
1 route de l'artillerie
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Les jardiniers du Parc Floral et du Jardin Botanique de Paris vous accueillent.
Enfants et adultes, néophytes et passionnés, profitez de visites guidées, de conférences, d’ateliers et d’animations.

,

à votre arrivée

Rendez-vous à l’accueil sur le stand du jardin botanique de Paris : point d’Information et d’inscription aux ateliers et visites guidées.
Pour toutes les activités proposées, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde.

Au programme

Conférences

Samedi 3 octobre 2026

  • réaliser un terrarium de plantes
  • réaliser un bassin miniature

Dimanche 4 octobre 2026

  • Le greffage des pivoines

Rendez-vous avec les jardiniers

Visites guidées (sur inscription) 14h-17h30

  • Chemin de l’Évolution
    et les plantes indigènes du Bassin Parisien avec visite du Pavillon 14 du
    Jurassique
  • Collection de bonsaïs
  • Le jardin Alpin et
    ses milieux montagnards français
  • Pavillon 20 avec la
    collection de pélargoniums et autres plantes d’Afrique du Sud
  • La Pinède et de sa
    collection de fougères rustiques.
  • Visite générale du parc.

Animations culturelles et village des enfants

  • Contes & légendes de plantes pour enfant 15h00 & 16h00 au
    Pavillon 7
  • Village des enfants : rempotage
  • Jeux, quiz…
  • Grimpe arboricole à partir de 7 ans.
  • Atelier avec nos
    Fleuristes
  • Atelier découverte des plantes
    aromatiques
  • Les Cantonniers
  • La Graineterie avec son
    microscope
  • Le Laboratoire de la
    culture in vitro
  • Ateliers « Mes petits Crayons »
  • Les Volontaires de Paris

Ventes

Restauration salée et sucrée sur place (paiement en espèce)

  • Plantes
  • Boutique du jardin botanique de Paris

Le temps d’un week-end au Parc Floral de Paris, assistez à un événement festif dans un lieu exceptionnel, connu pour ses collections botaniques. Cette année l’accent est mis sur la « Botanique Gourmande ».
Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie  75012 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Parc Floral de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)