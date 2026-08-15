Le Village Botanique au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris

Informations pratiques

Les jardiniers du Parc Floral et du Jardin Botanique de Paris vous accueillent.

Enfants et adultes, néophytes et passionnés, profitez de visites guidées, de conférences, d’ateliers et d’animations. ,

à votre arrivée

Rendez-vous à l’accueil sur le stand du jardin botanique de Paris : point d’Information et d’inscription aux ateliers et visites guidées.

Pour toutes les activités proposées, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde.

Au programme

Conférences

Samedi 3 octobre 2026

réaliser un terrarium de plantes

réaliser un bassin miniature

Dimanche 4 octobre 2026

Le greffage des pivoines

Rendez-vous avec les jardiniers

Visites guidées (sur inscription) 14h-17h30

Chemin de l’Évolution

et les plantes indigènes du Bassin Parisien avec visite du Pavillon 14 du

Jurassique

et les plantes indigènes du Bassin Parisien avec visite du Pavillon 14 du Jurassique Collection de bonsaïs

Le jardin Alpin et

ses milieux montagnards français

ses milieux montagnards français Pavillon 20 avec la

collection de pélargoniums et autres plantes d’Afrique du Sud

collection de pélargoniums et autres plantes d’Afrique du Sud La Pinède et de sa

collection de fougères rustiques.

collection de fougères rustiques. Visite générale du parc.

Animations culturelles et village des enfants

Contes & légendes de plantes pour enfant 15h00 & 16h00 au

Pavillon 7

Pavillon 7 Village des enfants : rempotage

Jeux, quiz…

Grimpe arboricole à partir de 7 ans.

Atelier avec nos

Fleuristes

Fleuristes Atelier découverte des plantes

aromatiques

aromatiques Les Cantonniers

La Graineterie avec son

microscope

microscope Le Laboratoire de la

culture in vitro

culture in vitro Ateliers « Mes petits Crayons »

Les Volontaires de Paris

Ventes

Restauration salée et sucrée sur place (paiement en espèce)

Plantes

Boutique du jardin botanique de Paris

Le temps d’un week-end au Parc Floral de Paris, assistez à un événement festif dans un lieu exceptionnel, connu pour ses collections botaniques. Cette année l’accent est mis sur la « Botanique Gourmande ».

Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie 75012 Paris

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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