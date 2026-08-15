Le Village Botanique au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris
samedi 3 octobre 2026 · Parc Floral de Paris · Paris
Informations pratiques
Les jardiniers du Parc Floral et du Jardin Botanique de Paris vous accueillent.
Enfants et adultes, néophytes et passionnés, profitez de visites guidées, de conférences, d’ateliers et d’animations.
à votre arrivée
Rendez-vous à l’accueil sur le stand du jardin botanique de Paris : point d’Information et d’inscription aux ateliers et visites guidées.
Pour toutes les activités proposées, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde.
Au programme
Conférences
Samedi 3 octobre 2026
- réaliser un terrarium de plantes
- réaliser un bassin miniature
Dimanche 4 octobre 2026
- Le greffage des pivoines
Rendez-vous avec les jardiniers
Visites guidées (sur inscription) 14h-17h30
- Chemin de l’Évolution
et les plantes indigènes du Bassin Parisien avec visite du Pavillon 14 du
Jurassique
- Collection de bonsaïs
- Le jardin Alpin et
ses milieux montagnards français
- Pavillon 20 avec la
collection de pélargoniums et autres plantes d’Afrique du Sud
- La Pinède et de sa
collection de fougères rustiques.
- Visite générale du parc.
Animations culturelles et village des enfants
- Contes & légendes de plantes pour enfant 15h00 & 16h00 au
Pavillon 7
- Village des enfants : rempotage
- Jeux, quiz…
- Grimpe arboricole à partir de 7 ans.
- Atelier avec nos
Fleuristes
- Atelier découverte des plantes
aromatiques
- Les Cantonniers
- La Graineterie avec son
microscope
- Le Laboratoire de la
culture in vitro
- Ateliers « Mes petits Crayons »
- Les Volontaires de Paris
Ventes
Restauration salée et sucrée sur place (paiement en espèce)
- Plantes
- Boutique du jardin botanique de Paris
Le temps d’un week-end au Parc Floral de Paris, assistez à un événement festif dans un lieu exceptionnel, connu pour ses collections botaniques. Cette année l’accent est mis sur la « Botanique Gourmande ».
Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00
Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie 75012 Paris
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