UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châlette-sur-Loing

Le village culture loisirs Châlette-sur-Loing

lundi 20 juillet 2026 · Châlette-sur-Loing

Le village culture loisirs Châlette-sur-Loing

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45120 Châlette-sur-Loing
Département
Loiret
Tarif

Châlette-sur-Loing

Le village culture loisirs

Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Le village culture loisirs
Animations culturelles et sportives en journée. Concerts gratuits tous les mardis et vendredis soir jusqu’à 23h.
Soirée familiale les mercredis jusqu’à 22h.   .

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Culture and Recreation Village

L’événement Le village culture loisirs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Châlette-sur-Loing (Loiret)