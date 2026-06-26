Le village culture loisirs Châlette-sur-Loing
lundi 20 juillet 2026 · Châlette-sur-Loing
Informations pratiques
Châlette-sur-Loing
Le village culture loisirs
Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Le village culture loisirs
Animations culturelles et sportives en journée. Concerts gratuits tous les mardis et vendredis soir jusqu’à 23h.
Soirée familiale les mercredis jusqu’à 22h. .
Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
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English :
The Culture and Recreation Village
L’événement Le village culture loisirs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MONTARGIS
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