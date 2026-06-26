Informations pratiques

Châlette-sur-Loing

Le village culture loisirs

Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Le village culture loisirs

Animations culturelles et sportives en journée. Concerts gratuits tous les mardis et vendredis soir jusqu’à 23h.

Soirée familiale les mercredis jusqu’à 22h. .

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Culture and Recreation Village

L’événement Le village culture loisirs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MONTARGIS