Le Village de la Prévention Santé Salle du Haul Denfert Saint-Maixent-l’École
Le Village de la Prévention Santé Salle du Haul Denfert Saint-Maixent-l’École mardi 30 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Le Village de la Prévention Santé
Salle du Haul Denfert 10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Vous avez plus de 50 ans ? Vous voulez prendre soin de votre santé, prévenir les maladies cardio-vasculaires et les cancers ?
Rendez-vous le mardi 30 juin 2026, de 14h à 17h
Salle Hall Denfert, Stationnement Place Denfert Rochereau à SAINT MAIXENT L’ECOLE
Une après-midi d’échanges, de conseils, de prévention et de dépistage avec
– Des stands animés et ludiques autour de la santé, l’alimentation, l’activité physique, la vaccination, l’accès aux soins, l’importance des dépistages…
– Des professionnels de santé à votre écoute pour mesurer votre tension, votre glycémie, réaliser des dépistages dermatologiques et rénaux.
– Des ateliers collectifs sur la vaccination , comment rester acteur de sa santé et sur la prévention des AVC.
Un événement gratuit organisé par l’Association Appui&Vous Sud Deux-Sèvres , la CPTS du Sud Deux Sèvres et les acteurs du territoire .
Salle du Haul Denfert 10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 10 01 81
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English : Le Village de la Prévention Santé
L’événement Le Village de la Prévention Santé Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Haut Val De Sèvre
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