Le village des créateurs Le Mans
Le village des créateurs Le Mans samedi 21 mars 2026.
Le village des créateurs
Place de la République Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 12:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-19 2026-10-10 2026-11-07
Village de créateurs venez découvrir des créateurs, producteurs et artisans locaux !
1 fois par mois, Place de la République. Retrouvez une vingtaine de producteurs et artisans Sarthois sous forme d’un petit village. .
Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire david.stellie@neuf.fr
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English :
Designers’ village: come and discover local designers, producers and craftspeople!
L’événement Le village des créateurs Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72