Le village des créateurs

Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 12:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-19 2026-10-10 2026-11-07

Village de créateurs venez découvrir des créateurs, producteurs et artisans locaux !

1 fois par mois, Place de la République. Retrouvez une vingtaine de producteurs et artisans Sarthois sous forme d’un petit village. .

Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire david.stellie@neuf.fr

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English :

Designers’ village: come and discover local designers, producers and craftspeople!

L’événement Le village des créateurs Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72