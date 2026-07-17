Le village des entreprises, Église Notre-Dame-la-Grande, Poitiers

Informations pratiques

Le village des entreprises Samedi 19 septembre, 10h00 Église Notre-Dame-la-Grande Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée, rencontrez les entreprises qui participent au chantier de restauration de l’église Notre-Dame-la-Grande. Découvrez les métiers, les techniques et les savoir-faire mobilisés pour cette opération d’exception.

Avec la participation de Soporen, Arthéma/Julian-James Conservation, des Ateliers Verre Jade et des Ateliers Bouvier.

Église Notre-Dame-la-Grande Place de Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86073 Vienne Nouvelle-Aquitaine Tout au long de la journée, le public est invité à rencontrer les entreprises qui interviennent sur le chantier de restauration de l’église Notre-Dame-la-Grande, et à découvrir les métiers et les savoir-faire qui en font une opération d’exception !

En présence des entreprises La Soporen, Arthéma/Julian-James conservation, les Ateliers Verre Jade et les ateliers Bouvier.

Tout au long de la journée, le public est invité à rencontrer les entreprises qui interviennent sur le chantier de restauration de l’église Notre-Dame-la-Grande, et à découvrir les métiers et les qui…

©Yann Gachet