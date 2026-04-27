Le village des oiseaux Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin
Le village des oiseaux Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin samedi 30 mai 2026.
Guénin
Le village des oiseaux Festival l’Échappée
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Village des Oiseaux est un espace convivial et interactif dédié à la biodiversité et à la découverte des oiseaux. Samedi, petits et grands sont invités à participer à des ateliers ludiques, créatifs et pédagogiques pour apprendre à connaître et protéger la nature. Au programme créations artistiques, jeux éducatifs, fabrication de nichoirs et observation des chants d’oiseaux, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Programme et ateliers
• Avec Centre Bretagne Nature
Ateliers nature et pédagogie Fabrication de nichoirs, quiz sonores sur les chants d’oiseaux, jeux interactifs sur le régime alimentaire des oiseaux
• Avec l’Atelier SiLaTerre Gaëlle Allibert
Atelier créatif et sonore Fabrication de petits oiseaux siffleurs en argile, alliant modelage et découverte des sons
• Avec Elouan Dièse Elouan Le Gonidec
Atelier fresque participative Création d’une fresque collective autour du thème des oiseaux avec pochoirs et couleurs, pour laisser libre cours à la créativité
• Avec la librairie Les Passerelles de Baud
Découverte et lecture Sélection de livres jeunesse, romans et documentaires autour des oiseaux, de la nature et des cultures du monde.
• Avec la Ligue de Protection des Oiseaux
Sensibilisation et observation Identification des espèces locales, reconnaissance des chants et silhouettes, quiz et échanges pour découvrir la biodiversité.
• Avec le Comité des Fêtes de Guénin
Animations ludiques pour enfants Barbe à papa, jeux géants, concours de dessins, pêche à la ligne, maquillages et tatouages éphémères.
• Avec Marine Capitaine Illustrations
Création artistique et jeux pédagogiques Vente et découverte d’illustrations naturalistes, prototype de jeu pédagogique sur les oiseaux
De 14h à 18h en accès libre. Tout public. .
Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Le village des oiseaux Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
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