Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le village des oiseaux Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Le village des oiseaux Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin samedi 30 mai 2026.

Lieu : Terrain de football annexe

Adresse : 27 rue du Manéguen

Ville : 56150 Guénin

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guénin

Le village des oiseaux Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le Village des Oiseaux est un espace convivial et interactif dédié à la biodiversité et à la découverte des oiseaux. Samedi, petits et grands sont invités à participer à des ateliers ludiques, créatifs et pédagogiques pour apprendre à connaître et protéger la nature. Au programme créations artistiques, jeux éducatifs, fabrication de nichoirs et observation des chants d’oiseaux, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Programme et ateliers
• Avec Centre Bretagne Nature
Ateliers nature et pédagogie Fabrication de nichoirs, quiz sonores sur les chants d’oiseaux, jeux interactifs sur le régime alimentaire des oiseaux
• Avec l’Atelier SiLaTerre Gaëlle Allibert
Atelier créatif et sonore Fabrication de petits oiseaux siffleurs en argile, alliant modelage et découverte des sons
• Avec Elouan Dièse Elouan Le Gonidec
Atelier fresque participative Création d’une fresque collective autour du thème des oiseaux avec pochoirs et couleurs, pour laisser libre cours à la créativité
• Avec la librairie Les Passerelles de Baud
Découverte et lecture Sélection de livres jeunesse, romans et documentaires autour des oiseaux, de la nature et des cultures du monde.
• Avec la Ligue de Protection des Oiseaux
Sensibilisation et observation Identification des espèces locales, reconnaissance des chants et silhouettes, quiz et échanges pour découvrir la biodiversité.
• Avec le Comité des Fêtes de Guénin
Animations ludiques pour enfants Barbe à papa, jeux géants, concours de dessins, pêche à la ligne, maquillages et tatouages éphémères.
• Avec Marine Capitaine Illustrations
Création artistique et jeux pédagogiques Vente et découverte d’illustrations naturalistes, prototype de jeu pédagogique sur les oiseaux

De 14h à 18h en accès libre. Tout public.   .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le village des oiseaux Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté

À voir aussi à Guénin (Morbihan)