Le village des oiseaux Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Le village des oiseaux Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Village des Oiseaux est un espace convivial et interactif dédié à la biodiversité et à la découverte des oiseaux. Samedi, petits et grands sont invités à participer à des ateliers ludiques, créatifs et pédagogiques pour apprendre à connaître et protéger la nature. Au programme créations artistiques, jeux éducatifs, fabrication de nichoirs et observation des chants d’oiseaux, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Programme et ateliers

• Avec Centre Bretagne Nature

Ateliers nature et pédagogie Fabrication de nichoirs, quiz sonores sur les chants d’oiseaux, jeux interactifs sur le régime alimentaire des oiseaux

• Avec l’Atelier SiLaTerre Gaëlle Allibert

Atelier créatif et sonore Fabrication de petits oiseaux siffleurs en argile, alliant modelage et découverte des sons

• Avec Elouan Dièse Elouan Le Gonidec

Atelier fresque participative Création d’une fresque collective autour du thème des oiseaux avec pochoirs et couleurs, pour laisser libre cours à la créativité

• Avec la librairie Les Passerelles de Baud

Découverte et lecture Sélection de livres jeunesse, romans et documentaires autour des oiseaux, de la nature et des cultures du monde.

• Avec la Ligue de Protection des Oiseaux

Sensibilisation et observation Identification des espèces locales, reconnaissance des chants et silhouettes, quiz et échanges pour découvrir la biodiversité.

• Avec le Comité des Fêtes de Guénin

Animations ludiques pour enfants Barbe à papa, jeux géants, concours de dessins, pêche à la ligne, maquillages et tatouages éphémères.

• Avec Marine Capitaine Illustrations

Création artistique et jeux pédagogiques Vente et découverte d’illustrations naturalistes, prototype de jeu pédagogique sur les oiseaux

De 14h à 18h en accès libre. Tout public. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le village des oiseaux Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté