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AGENDA · Siaugues-Sainte-Marie

Le village en fête | Siaugues Saint Romain Siaugues-Sainte-Marie

dimanche 2 août 2026 · Siaugues-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
place du Général Lafayette
Ville
43300 Siaugues-Sainte-Marie
Département
Haute-Loire
Tarif

Siaugues-Sainte-Marie

Le village en fête | Siaugues Saint Romain

place du Général Lafayette Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Au programme A partir de 9h saucisson cuit à la chaudière, jeux gonflables, pièce de théâtre, paella géante, présentation de vieilles voitures…
  .

place du Général Lafayette Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

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English :

On the program: Starting at 9 a.m., sausage cooked in a cauldron, inflatable games, a play, a giant paella, a vintage car show…

L’événement Le village en fête | Siaugues Saint Romain Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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