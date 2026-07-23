Le village en fête | Siaugues Saint Romain Siaugues-Sainte-Marie
dimanche 2 août 2026 · Siaugues-Sainte-Marie
Informations pratiques
Siaugues-Sainte-Marie
Le village en fête | Siaugues Saint Romain
place du Général Lafayette Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Au programme A partir de 9h saucisson cuit à la chaudière, jeux gonflables, pièce de théâtre, paella géante, présentation de vieilles voitures…
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place du Général Lafayette Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr
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English :
On the program: Starting at 9 a.m., sausage cooked in a cauldron, inflatable games, a play, a giant paella, a vintage car show…
L’événement Le village en fête | Siaugues Saint Romain Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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