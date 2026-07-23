Informations pratiques

Siaugues-Sainte-Marie

Le village en fête | Siaugues Saint Romain

place du Général Lafayette Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au programme A partir de 9h saucisson cuit à la chaudière, jeux gonflables, pièce de théâtre, paella géante, présentation de vieilles voitures…

.

place du Général Lafayette Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: Starting at 9 a.m., sausage cooked in a cauldron, inflatable games, a play, a giant paella, a vintage car show…

L’événement Le village en fête | Siaugues Saint Romain Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier