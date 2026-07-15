Le violon de Vincent Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
dimanche 23 août 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Le violon de Vincent
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
1973, Jean-Pierre Gallo. La fin de vie d’une figure mythique du Vercors-Résistant, Fabien Rey dit Marseille.
.
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1973, Jean-Pierre Gallo. The end of life of a mythical Vercors-Resistance figure, Fabien Rey dit Marseille.
L’événement Le violon de Vincent Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)
- Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 19 juillet 2026
- Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2026
- Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors 22 juillet 2026
- Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors 23 juillet 2026
- Collecte d’objets Rencontre avec les artistes de la Cie de l’Arrozoir Vassieux-en-Vercors 30 juillet 2026