Le violon de Vincent Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

dimanche 23 août 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Le violon de Vincent

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

1973, Jean-Pierre Gallo. La fin de vie d’une figure mythique du Vercors-Résistant, Fabien Rey dit Marseille.

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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

1973, Jean-Pierre Gallo. The end of life of a mythical Vercors-Resistance figure, Fabien Rey dit Marseille.

L’événement Le violon de Vincent Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme