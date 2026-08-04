LE VIOLONCELLE VIRTUOSO AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE VIOLONCELLE VIRTUOSO

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 20:30:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-22

Venez découvrir Julie Sévilla, l’étoile montante du violoncelle !

Du grave à l’aigu, le violoncelle est l’instrument qui calque le mieux la voix humaine. Et c’est sans doute la raison pour laquelle il nous touche autant. Avant d’être l’instrument des solistes et d’inspirer de nombreux compositeurs pour des concerti d’anthologie, il a commencé sa carrière modestement en tenant le rôle de basse continue dans la musique baroque. Voilà un rôle noble s’il en est un ! N’être que l’écrin de la voix du soliste, la soutenir toujours, ne la supplanter jamais.

Mais les instrumentistes sont incorrigibles. Donnez-leur un nouveau jouet, et certains vont en explorer toutes les possibilités jusqu’à la virtuosité la plus extrême. Les redoutables variations rococo de Tchaïkovski sont de cette veine-là. L’ouverture de Guillaume Tell de Rossini est comme un morceau de bravoure, alors que Une larme explore la douceur expressive de l’instrument avant de céder elle aussi à la virtuosité.

Pour servir ces musiques nous avons invité l’étoile montante du violoncelle, Julie Sévilla-Fraysse. Nous qui avons déjà 73 ans adorons vous faire découvrir de jeunes instrumentistes passionné(e)s et passionnant(e)s. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Julie Sévilla, the rising star of the cello!

L’événement LE VIOLONCELLE VIRTUOSO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE