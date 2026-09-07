Le vitrail de Majesté Notre Dame « La Joconde du Vendômois », Abbatiale de La Trinité, Vendôme
dimanche 20 septembre 2026 · Abbatiale de La Trinité · Vendôme
Informations pratiques
Le vitrail de Majesté Notre Dame « La Joconde du Vendômois » Dimanche 20 septembre, 17h00 Abbatiale de La Trinité Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée par Philippe Rouillac.
Durée : 1h
RV : choeur de l’abatiale
Abbatiale de La Trinité 3 rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.vendome.eu/dynamique/patrimoine/labbaye-de-la-trinite L’abbaye a été fondée en 1034 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme. Elle comprenait les bâtiments conventuels avec de nombreuses dépendances et des constructions affectées aux usages profanes et aux besoins matériels de la communauté. Au sud de l’église abbatiale se trouvaient cloîtres, réfectoires, chapitre, bibliothèque, archives, logements…
Visite commentée par Philippe Rouillac.
©ville de Vendôme
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