Le vol du condor spectacle folklorique Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Rendez-vous le vendredi 13 novembre 2026, à partir de 12h30, au parc des expositions de Sainte-Gemmes-d’Andigné.
Préparez-vous pour un après-midi festif et éclatant, placé sous le signe de la culture et de la tradition. Le spectacle folklorique Le vol du condor vous invite à un voyage haut en couleur, rythmé par des danses, des musiques et des costumes traditionnels d’Amérique du Sud.
Un moment vibrant et dépaysant, à partager en famille ou entre amis, qui promet d’émerveiller le public par son énergie et son authenticité.
Formule déjeuner + spectacle ou spectacle seul. .
Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr
English :
See you on Friday November 13, 2026, from 12:30 pm, at the Sainte-Gemmes-d?Andigné exhibition center.
