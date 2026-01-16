Le vol du condor spectacle folklorique Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Le vol du condor spectacle folklorique

Rendez-vous le vendredi 13 novembre 2026, à partir de 12h30, au parc des expositions de Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Préparez-vous pour un après-midi festif et éclatant, placé sous le signe de la culture et de la tradition. Le spectacle folklorique Le vol du condor vous invite à un voyage haut en couleur, rythmé par des danses, des musiques et des costumes traditionnels d’Amérique du Sud.

Un moment vibrant et dépaysant, à partager en famille ou entre amis, qui promet d’émerveiller le public par son énergie et son authenticité.

Formule déjeuner + spectacle ou spectacle seul. .

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr

English :

See you on Friday November 13, 2026, from 12:30 pm, at the Sainte-Gemmes-d?Andigné exhibition center.

L’événement Le vol du condor spectacle folklorique Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu