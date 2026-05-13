LE VOYAGEUR DU TEMPS LEZ ARTS URBAINS Béziers
LE VOYAGEUR DU TEMPS LEZ ARTS URBAINS Béziers samedi 6 juin 2026.
Béziers
LE VOYAGEUR DU TEMPS LEZ ARTS URBAINS
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle de danse immersif mêlant époques, performances urbaines et univers visuels pour petits et grands.
Les danseurs de Lez Arts Urbains proposent un spectacle immersif où les époques se rencontrent et où la danse devient un véritable voyage entre passé, présent et futur. Performances urbaines, mises en scène spectaculaires et univers visuels forts composent ce show familial et énergique, pensé pour émerveiller petits et grands.
Deux représentations réuniront de nombreux groupes de danse sur scène, offrant un programme riche et varié porté par la créativité et la passion des artistes. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 58 96 68 15 contact@lez-arts-urbains.com
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English :
Immersive dance show blending eras, urban performances and visual universes for young and old.
L’événement LE VOYAGEUR DU TEMPS LEZ ARTS URBAINS Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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