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AGENDA · Vichy

Le vrai taboulé vert Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

dimanche 2 août 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Valery-Larbaud
Adresse
106-110 rue du Maréchal Lyautey
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Le vrai taboulé vert

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Avec la Compagnie Aram
Parc des Célestins / départ de la médiathèque
  .

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50  mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

With the Aram Company
Parc des Célestins / departing from the media center

L’événement Le vrai taboulé vert Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations

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