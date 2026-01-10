Le vrai taboulé vert Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Le vrai taboulé vert

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Avec la Compagnie Aram

Parc des Célestins / départ de la médiathèque

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

With the Aram Company

Parc des Célestins / departing from the media center

L’événement Le vrai taboulé vert Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations