Le vrai taboulé vert Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
dimanche 2 août 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Le vrai taboulé vert
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Avec la Compagnie Aram
Parc des Célestins / départ de la médiathèque
.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
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English :
With the Aram Company
Parc des Célestins / departing from the media center
L’événement Le vrai taboulé vert Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations
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