LEC Festival 2026 | La Pologne La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

LEC Festival 2026 | La Pologne
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-22
La Pologne est à l’honneur du Festival des littératures européennes Cognac ! Rencontres, ateliers, expositions, projections, rencontres-musicales, spectacles, dégustations, BD, dédicaces…
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com
English :
Poland takes center stage at the Festival des littératures européennes Cognac! Meetings, workshops, exhibitions, screenings, musical encounters, shows, tastings, comics, book signings…
