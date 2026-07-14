LEC Summer Finals 2026 Palais Nikaïa Nice

Informations pratiques

Nice

LEC Summer Finals 2026

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Nice devient la capitale européenne de LEAGUE OF LEGENDS !!

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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

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English : LEC Summer Finals 2026

Nice Becomes the European Capital of LEAGUE OF LEGENDS!!

L’événement LEC Summer Finals 2026 Nice a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur